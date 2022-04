Calendário de vacinação seguirá esta semana em Ananindeua

Á partir desta segunda feira (11), a prefeitura de Ananindeua irá disponibilizar novas doses da vacina contra o COVID-19. O Calendário Seguirá até a sexta-feira (15), que será feriado Corpus Christi, além de uma ótima oportunidade de por a caderneta de vacinação em dias. Confira abaixo o calendário completo:

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO COVID-19

CORONAVAC:

Destinada às crianças de 06 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos e mulheres grávidas.

1ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos;

2ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos que estejam com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose.

PFIZER PEDIÁTRICA:

Destinada às crianças de 05 a 11 anos completos.

1ª DOSE: Vacinação destinada para crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não;

2ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 02 meses completos após a primeira dose.

JANSSEN:

Vacina destinada às pessoas a partir de 18 anos ou mais, menos grávidas.

OBS: GRÁVIDA NÃO PODE TOMAR A VACINA JANSSEN.

3ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

4ª DOSE: Pessoas com 65 anos ou mais, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

OBS.: A CONTINUIDADE DA VACINAÇÃO DEPENDE DA DISPONIBILIDADE DE DOSES.