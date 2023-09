Calendário INSS: veja datas de pagamento da aposentadoria de setembro

O calendário referente ao pagamento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de agosto já está disponível. 37 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS estão incluídos nos pagamentos, que começaram a ser pagos amanhã, 25 de setembro.

As datas de pagamento variam conforme o valor do recebido: pagamentos de até R$1.320 são realizados em datas diferentes dos depósitos para beneficiários com aposentadoria acima do salário mínimo. Os correntistas podem verificar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço. Para aqueles com histórico de recebimento, a data segue o padrão habitual.

Calendário para quem recebe até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de setembro;

Final 2: 26 de setembro;

Final 3: 27 de setembro;

Final 4: 28 de setembro;

Final 5: 29 de setembro;

Final 6: 2 de outubro;

Final 7: 3 de outubro;

Final 8: 4 de outubro;

Final 9: 5 de outubro;

Final 0: 6 de outubro

Calendário para quem recebe mais de 1 salário mínimo:

Final 1 e 6: 2 de outubro;

Final 2 e 7: 3 de outubro;

Final 3 e 8: 4 de outubro;

Final 4 e 9: 5 de outubro;

Final 5 e 0: 6 de outubro

O valor mínimo dos benefícios do INSS passou a ser de R$ 1.320 em 1º de maio – acompanhando o novo valor do salário mínimo nacional. Até abril, o piso era R$ 1.302. Porém, o aumento não alterou os valores dos benefícios do INSS acima do salário-mínimo, já que esses benefícios são reajustados conforme a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Confira o calendário do INSS até o fim de 2023

O pagamento do INSS pode ser consultado no portal e aplicativo Meu INSS , basta clicar em “Extrato de Pagamento”. O segurado também pode consultar a data do pagamento ligando na central telefônica 135, e informando o CPF e outros dados.

Essas plataformas fornecem informações essenciais, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a serem recebidos no próximo calendário, as datas de pagamento e a possibilidade de agendamento ou remarcação de perícias, além de outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Fonte: IG/Foto: Wikimedia Commons