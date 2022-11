Calmaria no terminal de ônibus para Mosqueiro neste feriado

O terminal de ônibus urbanos para a ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, registra calmaria na manhã desta terça-feira, 15, feriado da Proclamação da República. O maior pico ocorreu entre 6h e 7h30.



Informações no local dão conta que a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Superintendência de Mobilidade Urbana – Semob, reforçou o número de ônibus na linha de Mosqueiro para todo o feriadão iniciado na sexta-feira passada, dia 11. O órgão se comprometeu a fiscalizar se as empresas colocarão à disposição do usuário o mesmo número de veículos para o retorno da bucólica que já inicia no final da manhã de hoje.



Com preço mais barato pela passagem, no valor de R$6,40, com direito a meia passagem, a viagem é feita sentado ou em pé num percurso de 2h30, dependendo do trânsito na Rodovia BR-316.



Quem deseja o conforto do ar-condicionado pode pagar R$13,00 e embarcar para Mosqueiro pelo terminal.



Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar