Câmara aciona polícia após ataque de hacker em rede social

A assessoria da Câmara dos Deputados conseguiu recuperar o acesso ao perfil do X, antigo Twitter, que foi invadido na manhã deste sábado (10). De acordo com a nota emitida, o invasor ficou 15 minutos com o acesso da conta e fez uma publicação crítica ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

– A conta oficial da Câmara dos Deputados no X foi hackeada na manhã deste sábado, 10, e postada uma mensagem injuriosa. Menos de 15 minutos depois, o texto foi apagado e imediatamente trocada a senha de acesso para que novos ataques cibernéticos não sejam realizados – diz a nota.

E continua:

– As autoridades policiais e medidas de segurança foram acionadas. A Câmara dos Deputados também fará uma investigação interna. Estamos empenhados na melhoria contínua dos nossos processos de segurança para evitar que novos episódios como esse voltem a ocorrer.

O ATAQUE

O perfil da Câmara dos Deputados na rede social X foi alvo de uma invasão hacker. Uma publicação foi feita pelo autor do ataque, que chamou o ministro do STF de “ditador”.

– O ditador Alexandre de Moraes destrói a democracia. Estão planejando um golpe de Estado orquestrado pelo Alexandre e por @LulaOficial. Serei caçado, mas estou lutando contra – dizia a mensagem.

O post foi excluído após ter ficado pouco mais de 10 minutos no ar.

Fonte: Pleno News/Foto: Canva Mockups