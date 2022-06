Câmara aprova audiência para debater Barbie transexual

A Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (1º), um requerimento que solicita uma audiência pública para debater a nova edição especial da boneca Barbie, lançada em homenagem à atriz transexual Laverne Cox.

O requerimento foi iniciativa do deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), vice-líder do governo na Câmara. De acordo com o parlamentar, o brinquedo “servirá para confundir as crianças sobre a natureza dos gêneros”.

Otoni sugere que seja ouvido um representante da fabricante do brinquedo no Brasil, a Mattel, e um do ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Na sessão de aprovação a pauta recebeu apoio do parlamentar Pastor Sargento Isidório (AVANTE-BA), que defendeu que o sexo é anunciado pelos médicos no nascimento e que a boneca seria uma “perversão contra as crianças”.

A Barbie comemorativa faz parte da linha Collection Tributo, que celebra a história de mulheres visionárias em todo o mundo. No Brasil, a previsão é de que o brinquedo seja comercializado a partir de junho por R$ 359,99.

A boneca trans acompanha uma tendência da Mattel com seus lançamentos de brinquedos com foco na diversidade. Recentemente a companhia também divulgou suas versões da Barbie com aparelho auditivo e do boneco Ken com vitiligo, além da linha em homenagem aos 70 anos de reinado da rainha da Inglaterra, Elizabeth II.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/Mattel