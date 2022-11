Câmara aprova prêmio para Moraes, e deputados protestam

Honraria despertou indignação de alguns parlamentares apoiadores do presidente Jair Bolsonaro

Nesta quarta-feira (9), a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados decidiu conceder um prêmio ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apesar da indignação de alguns parlamentares apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). A honraria por transparência será entregue por indicação do deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).

– A gente está falando do processo eleitoral, que em velocidade recorde proclamou o resultado, que não teve fraude, que deu um exemplo para o mundo com as urnas eletrônicas – assinalou Ribeiro ao defender a entrega da premiação.

A honraria foi posta em votação simbólica, e quatro parlamentares governistas votaram contra. Alguns pediram a palavra para protestar:

– O ministro retirou os perfis das redes sociais de deputados. Soube agora que o deputado José Medeiros perdeu acesso ao seu perfil, o deputado eleito Nikolas [Ferreira] também. Não podemos aceitar isso (…). Acreditamos que, se tem uma homenagem que não deve ser feita ao Alexandre de Moraes, é pela transparência. Ele botou em xeque todo o Estado constitucional brasileiro – pontuou a deputada Caroline de Toni (PL-SC).

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) foi outro a se posicionar contra a decisão:

– Esta Casa não pode ficar de joelhos perante os desmandos do Judiciário – assinalou ele.

Thamirys Andrade / Pleno.News