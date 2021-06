Câmara aprova R$ 450 milhões de socorro a municípios atingidos por chuvas

Municípios atingidos pelas chuvas do início de 2021 podem receber um socorro financeiro. É esse o objetivo da Medida Provisória 1030/21, aprovada pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira (15). A MP destina crédito extraordinário de R$ 450 milhões para essas regiões.

Segundo levantamento do Poder Executivo, o começo de 2021 foi marcado por um recorde histórico de desastres naturais, com chuvas intensas 4,5 vezes maiores do que a média dos anos anteriores. Os valores devem ser usados em ações de defesa civil e assistência a desabrigados e vítimas de enchentes.

Os recursos para o socorro são do Tesouro Nacional, oriundos da receita da União com concessões e permissões. Ao todo, de acordo com a Consultoria de Orçamento da Câmara, já foram empenhados R$ 63,5 milhões e efetivamente pagos R$ 55,6 milhões.

A MP agora irá ao Senado Federal. Relator na Câmara, o deputado Evair Vieira de Melo (PP/ES) recomendou a aprovação do texto original da Medida Provisória, ressaltando que o Executivo pode, se necessário, aumentar o contingenciamento de outras despesas primárias para atingir o equilíbrio orçamentário.

Fonte: Brasil 61