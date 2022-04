Câmara de Oriximiná altera lei orgânica do município para permitir reeleição de membro da Mesa Diretora na mesma legislatura

A Câmara de Vereadores de Oriximiná, no oeste do Pará, alterou trecho da redação da Lei Orgânica do Município para permitir a reeleição para o mesmo cargo de membro da Mesa Diretora na mesma legislatura. A alteração consta de edital publicado na edição desta sexta-feira (8), do Diário Oficial do Estado (DOE).

Assinada pelo presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador Marcelo Augusto Andrade Sarubbi, e pelas 1ª e 2ª secretárias da Mesa Diretora, as vereadoras Ana Cleyde Tavares Batista Filha e Marta Monteiro Godinho, a publicação, do último dia 6 de abril, traz a informação da emenda à Lei Orgânica do Município que altera a redação do artigo 32 da LOM e dá outras providências.

Com isso, a partir de agora, fica permitida a reeleição de qualquer um dos membros da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, na mesma legislatura.

A atual Mesa Diretora da Casa é formada pelos vereadores Marcelo Augusto Andrade Sarubbi, presidente, Joseane de Oliveira Seixas, vice-presidente, Ana Cleyde Tavares Batista Filha, 1ª secretária, e Marta Monteiro Godinho, 2º secretária.

