Câmara de Vereadores de Santarém vai gastar R$ 174 mil com equipamentos de áudio e vídeo

Quatro empresas vão fornecer equipamentos de áudio e vídeo para a Câmara de Vereadores de Santarém

Foi publicado na edição do último dia 22, do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, o resultado final do processo licitatório de pregão eletrônico da Câmara de Vereadores de Santarém, no oeste do Pará, das empresas vencedoras que vão fornecer equipamentos de áudio e vídeo ao Poder Legislativo.

O pregão eletrônico foi realizado no último dia 29 de setembro.

Na última sexta-feira (22), a Câmara informou o nome de quatro empresas que irão fornecer os equipamentos. São elas: Comercial Três Acordes Eireli, Empresa Brasileira de Segurança Ltda. (EBSEG), e Tecno Trade Comércio e Serviços Ltda., e U.F. Aguiar Eireli.

Ao todo, 15 itens serão fornecidos à Câmara pelas empresas vencedoras do pregão eletrônico: Microfones sem fio, microfone de tribuna, interface de gravação USB, console de áudio, webcam, caixa ativa, monitores de referência para estúdio, filmadora, mesa de corte para stream, tripé profissional, mesa de áudio, microfone de mesa, câmara fotográfica profissional, smart TV Led UHD 75 polegadas.

Entre os itens mais caros estão a TV, que custa R$ 6.935,40 (serão quatro no total); a câmera fotográfica no valor de R$ 13.067,02; mesa de áudio no valor de R$ 6.316,63; duas filmadoras custando cada uma R$ 9.084,33.

O Valor estimado desta licitação é de R$ 174.124,40.

Na justificativa apresentada pelo Poder Legislativo, o órgão informa que, em virtude da pandemia da Covid-19 e a implementação das regras de distanciamento social, as sessões ordinárias, extraordinárias, especiais e de prestação de contas da Câmara Municipal de Santarém são transmitidas ao vivo em canais de comunicação e redes sociais.

A Câmara ressalta que, dentre as muitas atribuições legislativas e administrativas encontra-se a necessidade de transmissão e publicação para toda a sociedade dos atos realizados pelo Poder Legislativo, atos de interesse públicos que não só podem como devem ser disseminados. “A presente aquisição de equipamentos de áudio e vídeo tem por finalidade disponibilizar equipamentos de qualidade com a intenção de proporcionar maior segurança e eficiência à equipe técnica no acompanhamento, gravação, e filmagens das ações realizadas diariamente pelo Poder Legislativo”.

Fonte: O Estado Net