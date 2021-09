Câmara de Vereadores suspende sessões para reuniões das lideranças

A Câmara Municipal de Vereadores de Belém não terá Sessões Ordinárias nesta semana, pois todos os vereadores que compõe o quadro das Comissões e do Colégio de Líderes da Casa foram convocados para reuniões visando a priorização dos principais Projetos de Lei em trâmite no legislativo da capital paraense. As sessões ordinárias voltam a acontecer na próxima terça-feira, 21.

O Colégio de Líderes é composto pelos líderes das bancadas, do governo e da oposição, criado com intuito de promover a discussão sobre importantes temas ligados ao processo de formação das leis. Dentre suas principais atribuições está a elaboração da priorização de projetos para votação dentro da Casa Legislativa. Os líderes organizam a pauta e trazem as demandas de cada partido, representando assim, todas as esferas da sociedade.

Na Câmara Municipal de Belém (CMB) há 20 Comissões, órgãos técnicos de apoio ao processo legislativo. As comissões atuam como órgãos consultivos destinados a elaborar estudos e emitir pareceres sobre os projetos e outras proposições em tramitação na Casa. Elas avaliam o mérito de cada proposta e apresentam pareceres indicando por sua aprovação ou rejeição. São formadas por vereadores e destinam-se principalmente a examinar e emitir pareceres (relatórios) a respeito dos Projetos de Lei que estão em tramitação na Câmara. As comissões parlamentares têm composição partidária proporcional.

Imagem: Ascom/CMB