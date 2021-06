Câmara de Vereadores vota projeto de LDO municipal nesta terça-feira, 29

A Câmara Municipal de Belém deve votar nesta terça-feira, 29, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), que estabelece as metas físicas e prioridades da Prefeitura de Belém para o ano de 2022. Na tarde desta segunda-feira, o prefeito Edmilson Rodrigues informou em uma plenária de servidores públicos que uma das prioridades do projeto é a valorização dos servidores, “sua dignidade, bem como a recuperação do seu poder de compra”.

O projeto também foca no aumento da arrecadação para a retomada econômica da cidade. “Esse é um desafio, porque a cidade foi deixada de maneira muito arrebentada financeiramente. Uma cidade que tem muitos problemas estruturais e, ao mesmo tempo, poucos recursos públicos”, enfatizou o prefeito.

Edmilson Rodrigues ressaltou que a capital paraense tem inúmeros e profundos problemas, e por isso as prioridades definidas na LDO são fundamentais. “Se temos como prioridade sanear Belém, isso tem que estar na LDO. Mostrar que o Promaben, a macrodrenagem da Estrada Nova, macrodrenagem do Tucunduba e outras obras de saneamento, asfaltamento da cidade, a drenagem da cidade em geral, são prioridade”.

Ele destacou a necessidade de valorização do servidor para que os serviços públicos funcionem de forma eficaz. “Naturalmente que os serviços públicos só funcionam bem se os servidores públicos tiverem autoestima elevada; se forem qualificados. Um médico tem que ser um bom médico; um professor tem que ser um bom professor; então, investir na formação continuada do servidor é importante; melhorar a autoestima do servidor, respeitando, evitando as violências que existiam antes, é fundamental”.

Após a aprovação da LDO, a próxima etapa será a aprovação do projeto de lei do orçamento, que deve ser encaminhado à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro. Após sua votação, e com os ajustes feitos pelos vereadores, o texto é devolvido para sanção do prefeito até o dia 20 de dezembro, quando se encerra a sessão legislativa deste ano.

Texto: Marta Brasil

Fonte: Agência Belém