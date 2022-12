Câmara Municipal de Belém realiza sessão solene de entrega de comendas

Nesta quarta-feira, 7, a Câmara Municipal de Belém irá realizar a sessão solene de concessão de comendas a pessoas com atuação destacada na capital paraense, conforme requerimentos de autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL) que foram aprovados pela Casa de Leis. Entre os agraciados, estão autoridades, como o vice-prefeito Edilson Moura, que receberá a Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira; e a idosa Nilza Sacramento, a Dona Anastácia, que foi vítima de racismo em um supermercado do bairro da Pedreira, no início do ano. Ela receberá a Medalha do Mérito Comunitário. Ao todo, 75 comendas serão entregues pela parlamentar.

Quatro moradores da ilha de Cotijuba, que resgataram 22 vítimas do naufrágio ocorrido em setembro deste ano, receberão a primeira edição do Diploma do Mérito Heróis das Águas, recém-criado na Câmara de Belém, por iniciativa de Lívia Duarte. Receberão essa comenda: José Cardoso Lemos, o Zezinho, Cláudio Roberto Costa Barata, Jassé da Slva Coutinho e Joás da Silva Coutinho. Recentemente, a vereadora entregou em Portugal o Título de Cidadã de Belém à jornalista e escritora Pilar Del Río, viúva de José Saramago.

O Diploma Serzedêlo Corrêa será entregue aos presidentes da Companhia de Desenvolvimento de Belém (Codem), Lélio Costa, e da Coordenadoria Municipal de Turismo (Belemtur), André Cunha; aos secretários municipais de Administração (Semad), Jurandir Novaes, de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Carolina Quemel, de Urbanismo (Seurb), Deivison Alves, e de Economia (Secon), Apolônio Brasileiro; à chefe do Cerimonial da Prefeitura de Belém, Inês Silveira; e às agentes distritais de Mosqueiro, Vanessa Egla, e Icoaraci, Ellana Silva.

A deputada federal Vivi Reis e os vereadores Fernando Carneiro, (Enfermeira) Nazaré Lima e Gizelle Freitas, essa última da Bancada das Mulheres Amazônidas, todos do PSOL, receberão a Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira. A mesma comenda será concedida ao inspetor adjunto da Guarda Municipal de Belém, Sindeval Bittencourt; à Ouvidora do Município de Belém, Márcia Kambeba; ao presidente da Fundação Escola Bosque (Funbosque), Alickson Souza; à ex-deputada Sandra Batista; ao ex-senador José Nery; e às lideranças do PSOL, Valmir Freire, e do PCdoB, Jorge Panzera e Leny Campelo, entre outros.

Os reitores da UFPA, Emmanuel Tourinho, da Unama, Betânia Fidalgo, e da UEPA, Clay Anderson Chagas, receberão a Medalha Vereador Clodomir Grande Colino, assim como a esposa de Tourinho, Simone Neno, e o ex-reitor da Unifesspa, Maurílio Monteiro.

As jornalistas Syanne Neno, Enize Vidigal, Mayra Leal, Lílian Leitão, Flávia Ribeiro, Natália Khawage e Amanda Campelo receberão o Título Repórter Padrão.

A ex-governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, a paraense que foi Miss Trans Nacional, Isabella Santorinne, a comunicadora Desiree Giusti, a psicóloga Bárbara Sordi, e a liderança do movimento feminista paraense Eunice Guedes, entre outras, receberão o Diploma Maria da Penha.

Confira a lista completa dos homenageados:

NILZA SACRAMENTO (DONA ANASTÁCIA)- Título “Mérito Comunitário”

CAROLINA QUEMELl- Diploma Serzedêlo Corrêa

DEIVISON COSTA ALVES- Diploma Serzedêlo Corrêa

LÉLIO COSTA DA SILVA- Diploma Serzedêlo Corrêa

CAMILA MARIA D’MACEDO CARNEIRO RAYMUNDO- Diploma Maria da Penha

INÊS DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVEIRA- Diploma Serzedêlo Corrêa

ANDRÉA NASCIMENTO EWERTON- Medalha Vereador Clodomir Grande Colino

JOÃO VÍTOR PENNA E SILVA- Diploma Mérito Judiciário

VANESSA EGLA ROCHA DO NASCIMENTO- Diploma Serzedêlo Corrêa

APOLÔNIO PARAENSE BRASILEIRO- Diploma Serzedêlo Corrêa

VICTOR RUSSO FRÓES RODRIGUES- Diploma Mérito Judiciário Dr. Elder Lisboa

HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS- Diploma Mérito Judiciário Dr. Elder Lisboa

VIVIANE DA COSTA REIS- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

GIZELLE SOARES DE FREITAS- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

FERNANDO ANTÔNIO MARTINS CARNEIRO- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

WALMIR BRITO FREIRE- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

TEL FILHO GUAJAJARA- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS REIS- Diploma Edson Luis

REGINA HILDA FERREIRA BRITO- Diploma Serzedêlo Corrêa

RITA VIANA- Diploma Serzedêlo Corrêa

JURANDIR SANTOS DE NOVAES- Diploma Serzedêlo Corrêa

ELLANA FIAMA SOUZA DA SILVA- Diploma Serzedêlo Corrêa

CARLOS RENATO LISBOA FRANCÊS- Diploma Serzedêlo Corrêa

ANDRÉ LUIZ BARBOSA DA CUNHA- Diploma Serzedêlo Corrêa

SINDEVAL DE CASTRO TAVARES BITTENCOURT- Diploma Serzedêlo Corrêa

EDILSON RODRIGUES- Diploma Serzedêlo Corrêa

ALCIONE ASSUNÇÃO DOS SANTOS- Diploma Serzedêlo Corrêa

MARIA JOSÉ FARIAS PATRICIO- Diploma Serzedêlo Corrêa

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira EDILSON MOURA DA SILVA- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

SINDEVAL DE CASTRO TAVARES BITTENCOURT- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

JANE ANDRÉIA CABRAL E SILVA- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

MÁRCIA WAYNA KYANA KAMBEBA- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

ALICKSON SÉRGIO LOPES DE SOUZA Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira ANDREA MARIA MACIEL DANTAS- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

RENATA TAYLOR DE AZEVEDO ANDRADE- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira 1170/22 JOSÉ NERY AZEVEDO- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

JOSÉ MARIA DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

SANDRA MARIA CAMINHA FONSECA- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira LENY MAY DA SILVA CAMPELO- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

ANGELINA NAZARÉ DOS ANJOS BRANDÃO- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

HÉLIO ALVES DE OLIVEIRA- Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira

LENY MAY DA SILVA CAMPELO- Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares NARA FERNANDES- Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares

SYANNE NENO- Título Repórter Padrão

MAYRA LEAL- Título Repórter Padrão

ENIZE VIDIGAL CARVALHO- Título Repórter Padrão

LILIAN LEITÃO DE OLIVEIRA- Título Repórter Padrão

FLÁVIA RIBEIRO- Título Repórter Padrão

NATÁLIA LIMA KAHWAGE- Título Repórter Padrão

AMANDA CAMPELO- Título Repórter Padrão

ISABELLA SANTORINNE- Diploma Maria da Penha

DIA ERMINIA DA PAIXÃO FAVACHO Diploma Maria da Penha

PATRICIA MARIA DA SILVA CORDEIRO- Diploma Maria da Penha

DESIRÉE COSTA GIUSTI- Diploma Maria da Penha

HANNA VILLAS- Diploma Maria da Penha

BÁRBARA ARAÚJO SORDI- Diploma Maria da Penha

MARIA EUNICE FIGUEIREDO GUEDES- Diploma Maria da Penha

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA- Diploma Maria da Penha

BRENDHA SOUZA MADRUGA- Diploma Maria da Penha

LAYSE DO SOCORRO MACIEL SOUZA- Diploma Maria da Penha

REGINA RODRIGUES DE SOUSA- Diploma Maria da Penha

SIMONE MARIA NENO SILVA- Medalha Vereador Clodomir Grande Colino

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO- Medalha Vereador Clodomir Grande Colino

MARIA BET NIA DE CARVALHO FIDALGO- Medalha Vereador Clodomir Grande Colino CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS- Medalha Vereador Clodomir Grande Colino MAURILIO DE ABREU MONTEIRO- Medalha Vereador Clodomir Grande Colino

LUCILIA DA SILVA MATOS- Título Honorifico de Cidadã de Belém

JOSÉ CARDOSO LEMOS (ZEZINHO)- Diploma do Mérito Heróis das Águas

CLAUDIO ROBERTO COSTA BARATA- Diploma do Mérito Heróis das Águas

JASSÉ DA SILVA COUTINHO- Diploma do Mérito Heróis das Águas

JOÁS DA SILVA COUTINHO- Diploma do Mérito Heróis das Águas

MARIA DEL PILAR DEL RIO SÁNCHEZ- Título Honorifico de Cidadã de Belém

ANTÔNIO CARLOS CABRAL-Título Honorifico de Cidadão de Belém

Imagem: Ascom/CMB