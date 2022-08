Câmara Municipal de Oriximiná faz aditivos para reduzir e depois aumentar valor de contrato de fornecimento de combustível

A Câmara de Vereadores de Oriximiná, no oeste do Pará, publicou na edição do dia 26 de julho, do Diário Oficial do Estado (DOE), dois extratos de termo aditivo do contrato que trata do fornecimento de combustível ao Poder Legislativo. A empresa vencedora da licitação foi a Santos & Sarubbi Ltda.

De acordo com a publicação, do valor total do contrato, na ordem de 623.211,44 foi suprimido o valor de R$ 53.422,40, passando o contrato, agora, a ter o valor de R$ 569.789 com vigência a partir de 22 de julho até 31 de dezembro de 2022.

O segundo termo aditivo reajusta o atual valor de R$ 569.789 e acrescenta R$ 18.207,36, passando o contrato a ter o valor total de R$ 587.996,40, pelo mesmo período vigente, superior ao valor do aditivo anterior.

Em março deste ano, o Portal OESTADONET revelou o contrato firmado pela Câmara de Vereadores de Oriximiná com a empresa Santos & Sarubbi Ltda., vencedora da licitação para o fornecimento de combustível pelo valor de mais de R$ 500 mil.

A empresa Santos & Sarubbi Ltda., cujo nome fantasia é ‘Posto Lorena II’, tem como atuais sócios, Luiz Antonio Lavor dos Santos e Sônia Maria Sarubbi dos Santos, sendo esta última está, por assim dizer, mantém uma relação intrínseca com o atual presidente do Poder Legislativo, Marcelo Augusto Andrade Sarubbi.

A Santos & Sarubbi Ltda. é a mesma empresa que fornece combustível para a Prefeitura de Oriximiná.

À época da abertura da licitação, o Poder Legislativo justificou que a aquisição de combustíveis é para atender as necessidades e manter as atividades da Câmara de Vereadores sem, porém, detalhar como será feito o repasse do produto aos gabinetes, as cotas que cada vereador terá direito, bem como em que ocasião o combustível será usado, se para atender os veículos oficiais da Casa ou os carros particulares usados pelos parlamentares.

A Câmara Municipal de Oriximiná tem 15 vereadores e 93 funcionários, segundo levantamento feito pela reportagem do Portal OESTADONET, no Portal da Transparência da Câmara, referente ao ano de 2022.

Fonte: O Estado Net