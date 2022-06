Câmara se movimenta para que vagas de concursos de Parauapebas fiquem com locais

Salários que, com vantagens e gratificações, podem chegar a R$ 30 mil, estabilidade, feriados, pontos facultativos, licença-prêmio de três meses e tendência de reajustes generosos anualmente. Reclame quem quiser, mas não é ruim a vida do servidor público municipal efetivo em Parauapebas, e tanto é verdade que caravanas de todas as cinco grandes regiões do país começam a se organizar para marchar à Capital do Minério assim que os editais de concursos públicos previstos forem colocados na rua. Milhares de candidatos esperam há anos pelos certames da Capital do Minério.

As provas de concursos do município devem fazer, nos dias de exame, a população dobrar e podem trazer dor de cabeça à rede hoteleira local, que não estará preparada para receber a multidão interessada em se segurar nas tetas da prefeitura que está entre as 20 do país que pagam os melhores salários médios, com remunerações maiores, inclusive, que cargos equivalentes no Executivo federal.

Mas a preocupação mesmo não é com quem vem — o concurseiro de fora até movimenta a economia local porque traz consigo consumo de produtos e serviços nas áreas de hospedagem, alimentação e transporte nos dias de provas. A preocupação é com os “nativos”, os cidadãos de Parauapebas, que tradicionalmente veem as vagas dos certames locais serem ocupadas por forasteiros.

“Os candidatos de Belém caem matando”, revelou um concurseiro ao Blog. Ele já está se preparando em cursinho particular de Parauapebas, mas está “pensando seriamente ir fazer cursinho em Belém” para ver se tem “sorte”. “Tô brincando, mas a galera de Belém não dorme em serviço”, conta, explicando que deve prestar concurso para algum cargo de nível médio e, se houver vaga, para engenheiro civil. “No último concurso, a área de engenharia civil da prefeitura foi quase toda dominada por Tucuruí. Os candidatos de Marabá dominam nas áreas de Pedagogia e humanas. E até candidatos de Imperatriz e São Luís botam pra quebrar nos cargos das áreas de saúde”, analisa.

Câmara e Prefeitura

Ainda não há edital lançado para os concursos, mas eles não vão demorar a vir ao mundo. Nesta terça-feira (21), durante a sessão da Câmara, o vereador Ivanaldo Braz afirmou que o concurso da Casa está sendo organizado e o edital deve sair em breve. Os salários da Câmara de Parauapebas estão entre os mais elevados entre as câmaras municipais do estado.

Já o concurso da Prefeitura de Parauapebas, muitíssimo aguardado e que deve causar intenso frisson, virou caso de justiça, após o Ministério Público ingressar com ação contra a Administração para barrar contratações e exigir cronograma de provas. Internamente, a prefeitura corre com levantamento de cargos e vagas para se justificar. Uma audiência no fórum local para tratar sobre o assunto está marcada para o próximo dia 28, às 9 horas.

Da parte da Câmara, os vereadores já se mostram preocupados com a não aprovação de cidadãos locais nos concursos. Nesta terça, o vereador Miquinha da Palmares indicou à prefeitura que crie um cursinho popular preparatório específico para os concursos, a fim de capacitar a população interessada em ocupar as vagas no serviço público municipal.

Além disso, tramita na Câmara um projeto de lei de autoria da vereadora Eliene Soares para que os contratados e comissionados, bem como efetivos que queiram prestar novo concurso, obtenham isenção na taxa de inscrição em concursos, como forma de incentivar e garantir que sobretudo os não estáveis façam as provas e se tornem efetivos. A mesma parlamentar também apresentou outro projeto de lei para garantir que mulheres que estiverem amamentando no período do concurso tenham o dinheiro de fazê-lo no momento da prova, a fim de ampliar a participação delas nos processos seletivos.

