Câmara veta projeto de vereador do Psol que criaria ‘rua Marielle Franco’ em Belém

Na manhã da última terça-feira, 24, por votação da maioria, foi mantido o Veto do Projeto de Lei nº 070/2020, que dispõe sobre a denominação da Rua Marielle Franco, localizada no bairro do Bengui e no bairro do Mangueirão em Belém.

O vereador líder da oposição, Matheus Cavalcante (Cidadania), justificou que era a favor do Veto “Marielle Franco foi uma grande ativista, não só pelos direitos humanos, mas pelo direito das mulheres e também representou lutas raciais. A representatividade daquilo que ela construiu extrapola as barreiras brasileiras, mas será que precisamos trazer alguém de fora que, comprovadamente, não fez nada de palpável para a população de Belém? Apesar da Marielle Franco ser um grande expoente pela luta dos direitos humanos, ela teve pouca contribuição para o Município”, pontuou o parlamentar.

O vereador, Mauro Freitas (PSDB) agradeceu aos vereadores que foram contra o PL, “ Parabens vereadores de Belém, ontem a câmara mostrou que tem força. Deixamos de passar vergonha, ela não merecia ter seu nome em uma rua no nosso município.” disse o parlamentar em uma rede social.

Os vereadores que eram contrários ao Veto mostraram-se indignados com o resultado”É uma vergonha que, infelizmente, a Câmara Municipal de Belém mande uma mensagem que a gente não deve homenagear uma vereadora, mulher, negra, LGBT, pobre, que conseguiu ter um mestrado e uma projeção internacional. Nós temos várias ruas em Belém com nome de pessoas que nunca vieram aqui. Infelizmente a CMB deixa a mensagem que as lutas não valem, lamentável”, disse o vereador Fernando Carneiro (Psol), que era a favor da derrubada do Veto e autor do projeto de lei.

Assasinada

Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle Franco, foi uma socióloga e política brasileira. Filiada ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), elegeu-se vereadora do Rio de Janeiro para a Legislatura 2017-2020, durante a eleição municipal de 2016, com a quinta maior votação. Marielle defendia o feminismo, os direitos humanos, e criticava a intervenção federal no Rio de Janeiro e a Polícia Militar, tendo denunciado vários casos de abuso de autoridade por parte de policiais contra moradores de comunidades carentes.

Em 14 de março de 2018, foi assassinada a tiros junto de seu motorista, Anderson Pedro Mathias Gomes, no Estácio, Região Central do Rio de Janeiro. Neste ano o caso completou 3 anos, a polícia ainda não concluiu o que motivou o crime.

Com informações de CMB