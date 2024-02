Camarote guarda alimentos em banheiro; responsável é presa

Neste domingo (11), uma mulher responsável pelo camarote Lounge Sapucaí, no Rio de Janeiro, foi detida. A prisão ocorreu depois de uma vistoria da Vigilância Sanitária e da promotora de Justiça Rosemery Duarte Viana. As informações sã0 do G1.

O nome da mulher não foi divulgado. Agentes descobriram que os alimentos servidos no local estavam sendo preparados no banheiro masculino do setor 12.

Oficiais da Vigilância Sanitária disseram que cerca de 500 kg de alimentos encontrados no sanitário e no camarote tiveram que ser descartados.

A promotora de Justiça apontou que o local também não possuía refrigerador para armazenar alimentos.

Fiscalização flagra camarote no Sambódromo armazenando e fazendo comida em um banheiro. pic.twitter.com/ttKJzDzkzw — O Globo_Rio (@OGlobo_Rio) February 12, 2024

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Antonio Lacerda