Cameli garante que Ponte do Madeira deverá levar economia do Acre a outro patamar

Antes da inauguração oficial da Ponte do Madeira, em Rondônia, o governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou que a Ponte do Madeira, vai elevar a economia do Acre.

“Aqui é a realização de um sonho, um dia histórico e tenho certeza que a economia do Acre chegará a outro patamar”, ressaltou.

O governador ainda enalteceu o trabalho do presidente da República, Jair Bolsonaro que comentou esforços na construção da Ponte. “O presidente Jair Bolsonaro foi o principal incentivador desta obra e temos orgulho de tê-lo hoje. É um marco. O Acre encerra um ciclo de isolamento”, concluiu.

Por Ithamar Souza, Ecos da Notícia