Camelódromo: ambulantes serão recebidos nesta terça-feira no MP, em Santarém

Desde a semana passada que um grupo de vendedores ambulantes promove uma série de manifestações em prol da retomada das obras de construção do camelódromo na praça Rodrigues do Santos, no centro de Santarém, no oeste do Pará. O ato mais recente ocorreu na tarde da última sexta-feira (5), quando os trabalhadores se agruparam em frente à sede do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), no bairro Liberdade, pedindo uma solução para o impasse que, segundo eles, está prejudicando cerca de 100 pessoas que trabalham como vendedores ambulantes e esperam ansiosos por um desfecho sobre um novo local para montarem suas barracas.

O ato do último fim de semana foi pacífico, mas direcionado à Promotoria de Justiça, que pediu a suspensão da obra do camelódromo em janeiro deste ano. Com faixas, cartazes e palavras de ordem, os ambulantes cobraram uma solução para esse problema e criticam a leniência das autoridades em não definirem sobre um novo ponto para abrigar os vendedores.

Durante a manifestação, dois promotores de Justiça conversaram com os ambulantes e informaram que nesta terça-feira (9), os representantes da categoria serão recebidos em reunião pela promotora de Justiça, Lilian Braga.

Entenda

No dia 3 de janeiro deste ano, a Prefeitura deu início à construção do ‘Shopping Popular’ ou camelódromo, nos arredores da Praça Rodrigues dos Santos. O espaço seria dotado com 100 boxes em alvenaria, porta de rolo, telhado em cerâmica e forro em PVC, cada um com 4,80m² de área. A obra foi orçada em R$1.069.626,12, recursos provenientes do governo federal, e contrapartida da Prefeitura de Santarém.

Alguns dias depois do início dos serviços, o MP ingressou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão da obra. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) contra a Prefeitura de Santarém, por meio da promotora de Justiça, Lilian Regina Furtado Braga, atendendo à manifestação do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós(IHGTAP).

De lá pra cá, várias reuniões já foram realizadas no sentido de se chegar a um consenso sobre um novo espaço para abrigar os camelôs, porém, sem uma definição.

