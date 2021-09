Câmeras de reconhecimento facial são instaladas para capturar ações de criminosos no Pará

Desde julho foram instalados em pontos estratégicos das vias do estado do Pará, equipamentos que transmite imagens em tempo real para o centro ou núcleos integrados de operações (CIOp ou NIOp) e para as centrais de atendimento e despachos (CADs).

Trata-se do sistema IRIS (Integração de Registros para a Identificação de Suspeito) que mediante de câmeras de videomonitoramento, faz a leitura e análise da identificação de veículos automotores. No Pará, sete das 15 regiões integradas de segurança pública (RISPs) já possuem a tecnologia que em pouco período de uso, demonstra resultados positivos.

O sistema faz uma leitura individual da placa, onde a partir das informações cruzadas junto com o sistema nacional Córtex, do Ministério de Justiça e Segurança Pública, consegue identificar irregularidades administrativas e criminais do veiculo e/ou da pessoa que possui vinculo ao automóvel como por exemplo identificar, tráfico de drogas ou ausência de pagamento de pensão alimentícia, que quando passado as informações para o operador da câmera logo é acionado para a viatura mais próxima para ser averiguado.

Futuramente haverá implantações do reconhecimento facial para ser utilizados em grandes eventos como eleições, Enem, e círio de Nazaré. O centro integrado de comando e controle (CICC) terá diversos espaços, como salas de situação e reunião, vídeo wall com 16 monitores, que contribuirá na exatidão ao trabalho de videomonitoramento.

Foto: Alex Ribeiro/Ag.Pará