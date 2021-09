Câmeras de reconhecimento identifica homem acusado de homicídio

Um homem natural de Pernambuco, foi preso na manhã desta quinta-feira (02), em Marabá, na qual tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. A prisão que ocorreu no bairro de São Felix, no sudoeste do estado, só foi possível graças a identificação das câmeras de monitoramento do sistema IRIS (Integração de Registros para Identificação de suspeitos).

O sistema IRIS, que detecta e identifica a ação de veículos automotores suspeitos em qualquer via pública que tenha o equipamento com a tecnologia, sendo assim os equipamentos conseguiram detectar as imagens do carro que apresentava irregularidades, após as informações serem cruzadas e disponibilizadas pelo sistema nacional Córtex, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram encaminhadas diretamente para o Núcleo Integrado de Operações (NIOP) de Marabá.

O Réu foi levado até a seccional da Policia Civil de Marabá ,a qual ficara a disposição das providencias judiciais, e o veículo foi entregue na presença do advogado.

Foto: Segup