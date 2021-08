Câmeras de segurança flagram ação de assaltantes contra mercadinho, em Ananindeua: Vídeo

Um mercadinho que fica localizado na Rua We 70, no Conjunto Guajará 1, em Ananindeua, foi vítima de dois assaltantes nesta semana. A ação durou cerca de 1 minuto e foi registrada pelo circuito de câmeras do estabelecimento.

No vídeo é possível ver que, além do mercado, clientes do local também tiveram que dar seus pertences para a dupla. Um dos criminosos está armado e obriga o atendente a deitar no chão, enquanto ele e seu comparsa vão até o caixa e roubam dinheiro e outros objetos.

Segundo moradores da região, os assaltos seriam constantes e a população cada vez mais fica com receio de ser a próxima vítima da ação deste tipo de criminosos. Policiamento na área também pouco se vê.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação