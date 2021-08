Câmeras DJI: conheça as concorrentes da GoPro

A fotografia é uma área que teve uma grande evolução em sua história. Hoje em dia, esses aparelhos que eternizam momentos oferecem uma qualidade impressionante nos registros, além de uma variedade de opções que vai desde um smartphone premium, com uma câmera moderna, até uma câmera profissional, com qualidade ainda mais superior.

Um modelo que ganhou bastante popularidade foi a câmera de ação,, que é usada para fazer capturas em movimento, muito utilizada em esportes. Embora também possa ser usado para a fotografia de produtos ou registro de outras cenas, as câmeras de ação possuem características que as tornam especiais nesse segmento, cujo um dos principais representantes é a DJI.

Quem é DJI?

Embora seja muito conhecida pelos seus drones, a DJI também possui um catálogo com algumas opções de câmera de fotografia focada em ação. Temos um vídeo no nosso canal do Youtube que conta um pouco sobre a história da marca.

Câmeras DJI

A DJI oferece três modelos de câmeras para gravação em movimento. Fonte: DJI

Atualmente, a DJI possui 3 opções de câmeras no seu catálogo:

DJI Pocket

DJI Pocket 2

Osmo Action

Além das câmeras, a DJI também oferece alguns acessórios que auxiliam aqueles que usam um celular para a gravação, como o DJI OM 4 e a Osmo Mobile.

Saiba mais sobre as câmeras DJI

Conheça os modelos e veja qual é mais interessante para você:

Câmera DJI Osmo Action, 4K

Conta com resistência à água e qualidade de captura de imagem em até 4K e HDR (em 30 fps)EM AMAZONR$ 1.978,71

A Osmo Action é a câmera de ação da DJI para bater de frente com os modelos da GoPro. O modelo conta com uma tela dupla para favorecer e captar ângulos e imagens de diversas formas, seja para registrar expressões, movimentos radicais ou cenários.

O destaque desse modelo é a capacidade de gravar e capturar em resolução 4K e com a tecnologia HDR. Dessa forma, as imagens e vídeos registrados possuem uma ótima qualidade, digna de câmeras profissionais. A Osmo Action ainda conta com vários modelos de vídeo, como câmera lenta de 8 vezes (em 1080p a 240fps), configurações de exposição e modo de disparo personalizados, e timelapse.

O produto é 100% à prova d’água, compacto e pode ser controlado por voz através de cinco comandos diferentes. Reforçando a segurança do conjunto de lentes, a DJI garante proteção contra impactos e um sistema que repele óleo, água e outras partículas de sujeira.

A tecnologia RockSteady é um dos maiores diferenciais, combinando as tecnologias de estabilização para criar vídeos sem tremores e estáveis. O estabilizador da Osmo Action contribui para imagens bem nítidas.

Câmera DJI Osmo Pocket

Perfeita para transformar qualquer momento de sua vida imagens perfeitas tanto em foto como filmagem, conta com resolução 4K ultra HD.EM AMAZONR$ 1.777,49

Focado na criação de vídeos em movimento, a Osmo Pocket foi especialmente desenvolvida para ser usada com apenas uma mão. Criadores de conteúdo gostam bastante desse modelo para gravar os vlogs, vídeos que mostram o dia a dia ou outras cenas específicas.

A Osmo Pocket é considerara a menor câmera portátil com estabilizador de três eixos, permitindo que os usuários gravem rapidamente qualquer momento com apenas um clique. O formato do produto é bastante peculiar, mas reforça o modo de uso com apenas uma mão, deixando livre os botões, a tela e a câmera com seu estabilizados triaxial.

O modelo é capaz de gravar em resolução 4K (a 60fps) com seu sensor de 1/2.3” e 12 MP. O campo de visão da câmera é de 80° e a bateria da Osmo Pocket é capaz de oferecer uma autonomia de 140 minutos. A DJI ainda oferece uma série de acessórios para expandir as capacidades dessa câmera de fotografia portátil.

Câmera DJI Osmo Pocket II

Nesta nova versão, houve uma atualização nas lentes da câmera, e mais microfones no corpo do equipamento, e uma melhoria na velocidade e precisão do autofoco, e Drop Aware que dará proteção caso caia.EM AMAZONR$ 2.867,00

A Osmo Pocket II é a evolução do modelo anterior, com destaque para o upgrade na câmera de fotografia. O sensor nesse aparelho agora é de 64 MP, com um CMOS de 1/1.7”. O campo de visão também foi expandido para 93°, com um formato equivalente a uma câmera de 20mm.

Na parte de gravação, a Osmo Pocket II mantém a resolução 4K a 60fps, mas agora tem suporte a vídeos com a tecnologia HDR (a 2,7K), que corrige os diferentes níveis de iluminação do ambiente. Esse modelo de câmera portátil ainda possui diversos modos de captura, como câmera lenta, timelapse, motionlapse e hyperlapse.

A Osmo Pocket II mantém o tamanho compacto de seu antecessor e a compatibilidade com uma grande variedade de acessórios. A bateria ainda dura os mesmos 140 minutos, mas o sistema de estabilização de três eixos é mais avançado – o que garante menos tremores e fotos menos borradas. Além disso, a câmera portátil possui um editor exclusivo que usa inteligência artificial para criar clipes instantâneos.

Fontes

DJI / TecMundo