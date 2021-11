Câmeras flagram roubo de veículo na travessa Lomas Valentinas, em Belém

Um motociclista foi abordado. Um dos criminosos portava uma arma. Logo depois, a dupla fugiu.

Câmeras de segurança flagraram o roubo de uma moto na travessa Lomas Valentinas entre Pedro Miranda e Marques de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém.

No vídeo é possível ver a vítima sendo abordada e agredida no momento em que ela saia do trabalho, por volta de 13h. Um dos criminosos portava uma arma. Logo depois, a dupla fugiu na motocicleta.

O caso, registrado na segunda-feira (1º), é investigado pela Divisão de Repressão ao Crime Organizado.

Até o momento, os assaltantes não foram localizados. Qualquer informação sobre o assalto, podem ser feitas no 181. Não precisa se identificar.

