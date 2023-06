Cametá sedia pela primeira vez o Joapa e reúne mais de mil atletas

Nove delegações de esportistas, com mais de mil atletas, saíram em desfile no primeiro dia dos XII Jogos Abertos do Pará (Joapa), regional Baixo Tocantins, na cidade de Cametá, na última quarta-feira (21). As equipes ainda fizeram juramento e acenderam a chama da pira olímpica durante a abertura do evento.

A iniciativa do Joapa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Nesta etapa competirão atletas dos municípios de Abaetetuba, Acará, Barcarena, Igarapé-Miri, Tailândia, Moju, Tucuruí, Limoeiro do Ajuru e Cametá. Os esportistas que saírem vitoriosos dentre as seis modalidades se classificam à fase final dos Jogos, que serão realizada em Belém.

A abertura foi declarada oficialmente pelo diretor do Mangueirão, José Francisco, que esteve no evento representando o secretário de Esporte e Lazer (Seel), Cássio Andrade. “É um momento de integração e de incentivo a várias modalidades esportivas. Tenho certeza de que teremos um importante período de grandes jogos”, enfatizou.

De acordo com a Seel, cerca de 1.300 atletas participam da etapa regional Baixo Tocantins, no município de Cametá. O deputado estadual Fábio Figueiras ressaltou a importância dos Jogos Abertos para quem escolheu seguir a trajetória de atleta. “O Joapa é uma competição para quem continua acreditando no esporte e fazendo um trabalho bonito, pois é um instrumento transformador na vida das pessoas”, declarou.

“É um orgulho participar do Joapa, que está sendo sediado na nossa cidade. Então, a gente tem uma grande expectativa de que vai ser muito produtivo para que possa fazer um bom jogo aqui na nossa cidade”, disse Fábio Henrique, atleta do basquete município de Cametá.

“Nós participamos de todas as edições desde o início. Quando a gente se prepara pra participar desses jogos, faz descoberta de talentos. Nós estamos com mais de mil atletas aqui competindo em todas as modalidades e em todos as edições conseguimos classificar todas as equipes”, disse Ana Mirtes Pereira, chefe de delegação do município de Barcarena.

A programação contou ainda com a apresentação cultural do grupo folclórico de Cametá, Cordão da Bicharada e a bandinha de fanfarra da Mata, que animou o público no local.

Em três dias de competição, os jogos irão ocorrer no ginásio poliesportivo São João Batista, com as disputas de futsal. O ginásio do Instituto Federal do Pará (IFPA) sediará as partidas de voleibol e tênis de mesa. Na quadra da Matinha e no campo da Arimatéia haverá disputas na modalidade futebol de areia. E na quadra da Secretaria Municipal de Educação será disputado o basquetebol.

“Desejo boa sorte às delegações, em especial, nossas equipes de Cametá”, ressaltou o prefeito de Cametá, Victor Cassiano.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Prefeitura de Cametá