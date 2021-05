Cametá vacina ribeirinhos contra Covid-19 a partir desta segunda-feira

A previsão é de que a vacinação em massa seja realizada até a sexta-feira (28). Confira as comunidades que serão atendidas.

A partir desta segunda-feira (24), o município de Cametá, nordeste do Pará, começa a vacinação contra a Covid-19. Será atendida, especialmente, a população ribeirinha. Estão disponibilizadas 10 mil doses do imunizante. A previsão é de que essa vacinação em massa seja realizada até a sexta-feira (28).

Cametá é um município formado, além da área central da cidade, por diversos distritos e vilas com acesso estritamente fluvial. Segundo a Associação Paraense de Apoio à Comunidades Carentes (APACC), mais de 4.500 famílias vivem atualmente nestas vilas.

A população residente nestas localidades é considerada ribeirinha. As vilas que estarão dentro desse plano urgente de vacinação são, respectivamente: Aldeia, Areião, Bom Jardim, Cametá Tapera, Carapajó, Chiquinho Nabiça, Cinturão Verde, Curuçambaba, Joana Coeli, Juaba, Moiraba, Mupi, Pacajá, Porto Grande e Vila do Carmo.

A vacinação estará disponível na Unidade Básica de Saúde (UBS) de cada uma dessas vilas do interior. Sendo também, as equipes que trabalham nessas UBS as responsáveis pela aplicação das doses que estão chegando para o município.