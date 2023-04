Cametá vence São Francisco e abre vantagem para classificação na semifinal do Parazão

O Cametá ampliou sua vantagem sobre o São Francisco na disputa de vaga na semifinal do Parazão de 2023. O Mapará Remoso venceu o Leão Santareno por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final, realizado neste domingo, 2, no Ipixunão, em Ipixuna do Pará, o nordeste do Estado.

O jogo de volta das quartas de final, em Cametá, será no próximo domingo, dia 09, no Parque do Bacurau. O horário será confirmado pela FPF.

O gol da vitória cametaense foi marcado por Wendell nos acréscimos do segundo tempo – 57 minutos. Ele recebeu lançamento de Leonardo e bateu na saída do goleiro santareno.

SEGUNDO TEMPO

A segunda fase teve muitas paralisações e por isso teve o acréscimo de 16 minutos pelo árbitro Marco José Soares de Almeida.

O jogo começou com quase 50 minutos de atraso. Não tinha ambulância e nem médico na equipe do São Francisco. Depois de sanada a situação, o árbitro deu início ao jogo.

Bruno Costa, Ramires e Camilo, do São Francisco, e mais George, Ryan e Tayson, do Cametá, foram punidos com cartão amarelo. O goleiro Pedro Henrique, do Cametá, foi o destaque no duelo, com arrojadas defesas. (Colaboração: Braz Chucre/Edição: Nazaré Sarmento/Ronabar)

Imagem: Reprodução/TV Cultura