CAMETÁ – Vila do Carmo era pacata, mas violência assusta moradores: mais um assassinato

Dois homens chegaram de motocicleta de surpresa, o carona desceu e atirou no alvo, matando na hora o mototaxista José Roberto Almeida dos Reis, o “Zeca”, de 51 anos. Depois, o assassino subiu na moto da vítima e fugiu, seguido pelo comparsa que pilotava o outro veículo.

O crime ocorreu na manhã de ontem, no ponto de mototáxi da Vila do Carmo, em Cametá, na Região do Baixo Tocantins, nordeste paraense e assustou os moradores da comunidade, que ultimamente vêm assistindo uma sequência de crimes violentos no local, antes tido como tranquilo.

A Polícia Civil registrou o crime como latrocínio (roubo seguido de morte da vítima) e familiares de Zeca informaram que ele não tinha envolvimento com práticas criminosas, nem era usuário de drogas. Policiais militares estão fazendo diligências na área e no entorno para tentar localizar os criminosos.

No último dia 27 de junho, na mesma localidade, um policial militar e o genro foram assassinados a tiros quando participavam de um aniversário de um neto do PM. Dois suspeitos do crime foram mortos em troca de tiros com a PM. Também na vila, uma ossada que seria de uma criança foi encontrada recentemente.

Fonte: Ver-o-fato