Na tarde deste sábado (19) tem disputa pelo título do campeonato paraense da segunda divisão. Cametá e São Francisco-PA se encaram ás 15h, no Parque do Bacurau, no Pará. O jogo terá a cobertura ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará e com com a equipe dos titulares do esporte da Super Marajoara AM 1130.

No jogo de ida, o Cametá venceu por 1 a 0, e na tarde deste sábado (19) vai jogar pelo empate para levar a taça para casa. Os anfitriões esperam casa cheia para logo mais.

O seu adversário, São Francisco -PA deve manter a mesma equipe na qual jogou na final da competição.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: A Província do Pará