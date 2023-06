Caminhada chama atenção sobre violência contra idosos em Santarém

Com objetivo de chamar a atenção sobre a violência Contra a Pessoa, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), estão realizando durante todo este mês de junho a programação denominada de Junho Violeta com o tema “O Respeito Nunca Envelhece”.

Para marcar a data alusiva ao dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, lembrado em 15 de Junho, foi realizada uma caminhada com a participação do público idoso, familiares e membros da rede de defesa e proteção.

Durante a caminhada, as centenas de pessoas participantes ouviram sobre os tipos de violências, canais de denúncias e sobre a rede de defesa e proteção que atua em Santarém.

Confira os tipos de violência contra a pessoa idosa:

Violência Física: é o uso da força física para compelir os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar dor, incapacidade ou morte;

Violência Psicológica: corresponde a agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade ou isolar do convívio social;

Violência Sexual: refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter homo ou hétero-relacional, utilizando pessoas idosas. Esses abusos visam a obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças;

Abandono: é uma forma de violência que se manifesta pela ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção e assistência;

Negligência: refere-se à recusa ou à omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos por parte dos responsáveis familiares ou institucionais. A negligência é uma das formas de violência mais presente no país. Ela se manifesta, frequentemente, associada a outros abusos que geram lesões e traumas físicos, emocionais e sociais, em particular, para as que se encontram em situação de múltipla dependência ou incapacidade;

Violência Financeira ou Econômica: consiste na exploração imprópria ou ilegal, ou ao uso não consentido pela pessoa idosa de seus recursos financeiros e patrimoniais;

Autonegligência: diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça a sua própria saúde ou segurança, pela recusa de prover cuidados necessários a si mesma;

Violência Medicamentosa: é a administração por familiares, cuidadores e profissionais dos medicamentos prescritos, de forma indevida, aumentando, diminuindo ou excluindo os medicamentos.

Santarém conta com uma grande rede de defesa e proteção composta pela Prefeitura de Santarém, por meio da Semtras, que desenvolve atividades voltadas a pessoa idosa nos 8 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Santarém, o Centro de Convivência do Idoso (CCI), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que atende e acompanha quando já aconteceram as violações de direitos, o Projeto Cidadania Ativa: Idosos Protagonistas em Ação que vão até os idosos que por algum motivo não podem se locomover até um dos serviços do município. Faz parte desta rede, o Conselho Municipal do Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), Lar São Vicente de Paulo, Centro de Referência de Saúde do Idoso, OAB/Subseção de Santarém Comissão da Pessoa Idosa, Promotoria Pública e Delegacia do Idoso.

Márcia Rabelo, da Delegacia Especializada da Pessoa Idosa, disse que foi um grande momento e que esta foi a primeira participação da delegacia no evento.

“Maravilhoso, primeiro ano da delegacia do idoso participando deste evento que a Prefeitura faz todo ano, mas é felicidade e ano que vem terá mais, e vamos participar mais ativamente, para que este dia e esta caminhada ela aconteça.” Disse a delegada.

“Foi uma caminhada bastante volumosa na presença da rede, idosos do CCI, os acolhidos no Lar São Vicente de Paulo, foi de grande importância a presença de todos, para mostrar que todos estão na luta contra as violações a pessoa idosa, a caminhada foi um sucesso e levamos informações sobre os tipos de violência, os direitos da pessoa idosa e que cada vez mais a gente possa estar atuando em defesa e garantindo os direitos delas.” Avaliou Adriany Oliveira vice-presidente do CMDPI.

“Foi mais uma linda programação, desde o Lanche da Vovó, no Lar São Vicente de Paulo, a caminhada repleta de pessoas, levamos as informações para proteção e cuidados dos nossos idosos e reafirmamos que seguimos juntos nesta luta para que menos idosos sofram com violações de direitos. Infelizmente mais de 300 idosos são acompanhados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). A campanha visa sensilizar a população para que as famílias pudessem cuidar melhor de quem uma dia já cuidou tão bem da gente.” Observou Celsa Brito Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.

SOBRE O JUNHO VIOLETA

A data, e o Junho Violeta, foram instituídos em 2006 pela Organização das Nações Unidas – (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, que tem o objetivo de desenvolver uma consciência mundial, social e política no combate a esse tipo de problema.

No Brasil, o Estatuto do Idoso é uma Lei Federal, de Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, isto é, uma Lei Orgânica do Estado Brasileiro, que é destinada a regulamentar os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos que vivem no país.

A lei especifica os diversos tipos de violência contra a pessoa idosa e as penalidades para os agressores. Para denunciar casos de violência contra idosos, qualquer pessoa pode telefonar para o número 100.

As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular), bastando discar 100. O serviço é prestado 24h, inclusive em finais de semana e feriados.

Imagens: Agência Santarém