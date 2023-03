Caminhada Down sai às ruas com apoio da Prefeitura de Belém para reforçar a inclusão e combate ao preconceito

Com apoio da Prefeitura de Belém, a 9ª Caminhada Down saiu pelas ruas da cidade, na manhã deste domingo, 19, partindo da praça Batista Campos. O tema “Conosco, por nós” pediu inclusão e respeito às pessoas que têm síndrome de down.

A caminhada é organizada por mais de dez instituições, que atuam na defesa das pessoas com síndrome de down na cidade. “Nós queremos conscientizar e mostrar para a sociedade todos os serviços de atenção à saúde e à educação que possibilitam que essas pessoas se desenvolvam”, explica a coordenadora geral da caminhada, Andrea Miranda, sobre o objetivo do evento.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da caminhada junto com instituições, pais e pessoas com Down.

“O nosso mundo é diverso e queremos garantir políticas públicas e cidadania plena para todas as pessoas. Promover uma política que garanta os direitos da pessoa com Down é garantir que ela seja o que quiser na vida”, afirmou o prefeito.

A psicóloga Nerúcia Ferreira, mãe de Rafael Matos, 20 anos, com síndrome de down, fez questão de participar do movimento com o filho. “Queremos que a população perceba que nós somos uma família como qualquer outra. As crianças, jovens e qualquer pessoa que vive com Down necessita de afeto”, destacou a psicóloga.

A Down Norte foi uma das entidades que participaram da 9ª Caminhada Down Belém. “Queremos que hoje todas as pessoas com Down, autismo ou outra síndrome possam caminhar conosco, espalhando inclusão”, reafirmou o presidente da Down Norte, André Bastos.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém