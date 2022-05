Caminhada na Orla abre Semana do Brincar em Santarém

“Confiar na força do brincar”. Este é o tema escolhido para a Semana do Brincar 2022 promovida pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), através do Núcleo Técnico de Educação Infantil (NTEI). A programação iniciou na tarde de ontem, segunda-feira, 23, com uma caminhada saindo da Praça da Igreja Matriz, percorrendo a Orla da cidade até a Praça de São Sebastião.



Cerca de 500 pessoas participaram da atividade que mobilizou coordenadores e funcionários das 41 Unidades e Centros de Educação Infantil (Umeis e Cemeis) que, para facilitar a organização, foram divididos por polos e cores. O polo 1 “Equipe hora do brincar” ficou com a cor laranja, o polo 2 “Equipe ararinha azul” representada pela cor azul, o amarelo ficou com o polo 3 “Equipe alegria do brincar” e o polo 4, a “Onda verde” ficou com a cor verde.



A coordenadora do NTEI, Aline Fernandes, lembrou que esse é o terceiro ano da Semana do Brincar, que volta após dois anos ausente por conta da pandemia da covid-19.

“Esse é o nosso terceiro ano da Semana do Brincar que tem como tema A força do Brincar, que é justamente pra fazer um resgate de algumas brincadeiras com nossas crianças, esse ano nós trouxemos como inovação a gincana, que é uma competição sadia, com várias brincadeiras conforme a faixa etária de cada uma e é uma forma de incentivar as famílias na orientação e desenvolvimento das atividades lúdicas”, pontuou Aline.



A Técnica Pedagógica Vânia Barroso explicou como se dará a programação.

“Hoje nós fizemos a abertura da Semana com a Caminhada e já estamos iniciando também a gincana, que envolve disputa saudável dos polos, já contando pontos os ítens animação e nome mais criativo e durante a semana teremos a gincana virtual onde encaminharemos algumas atividades voltadas a ludicidade também valendo pontuação e, na sexta-feira, na Praça de Eventos da Anísio Chaves, com a participação de familiares, servidores e claro, das crianças, vamos premiar 1º, 2º e 3º colocados”, informou Vânia. A premiação inclui computadores e equipamentos para as Unidades de educação.

A Secretária de Educação Maria José Maia da Silva, ao lado da Primeira Dama Celsa Brito, prestigiaram a abertura do evento. “O brincar faz parte do currículo da Educação Infantil, não é um brincar por brincar, é um brincar dirigido, planejado, organizado onde as crianças aprendem brincando”, destacou a titular da pasta da educação.



DIA DO BRINCAR

O Dia Internacional do Brincar, comemorado no dia 28 de maio relembra que o brincar é um direito (artigo 31º da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas) bem como preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), uma educação infantil de qualidade deve promover a aprendizagem por meio de experiências concretas, interativas, lúdicas e contextualizadas. Surgiu em 1999, criado pela International Toy Library Association (ITLA), que é uma associação internacional de brinquedotecas. A data foi reconhecida pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e é celebrada em mais de 40 países.

Imagens: Ascom/PMS