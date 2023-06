‘Caminhada pela Vida’ reúne quase mil pessoas pelo incentivo à doação de sangue

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) lançou oficialmente a campanha de doação de sangue “Junho Vermelho” na manhã deste domingo (04), em Belém, com a “Caminhada pela Vida”. Durante o percurso, que partiu da Praça da República, cerca de mil pessoas se uniram em uma demonstração de solidariedade e e defesa da vida.

“Toda essa mobilização é organizada com o objetivo de promover a importância da doação de sangue, e também incentivar mais pessoas a se tornarem doadoras regulares ou de repetição . Essa Caminhada Pela Vida serviu como um ponto de partida inspirador. Foi um sucesso”, avaliou o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra.

Leila Correa, uma das participantes, foi atraída ao evento pelo filho, que soube da ação na universidade onde estuda. “Meu filho me convidou para estar na caminhada, eu aceitei e ainda vim doar sangue, porque é tão bom fazer o bem e saber que o seu sangue pode dar a oportunidade e a dignidade de viver”, contou Leila.

Nesse cenário de união e solidariedade, pessoas de todas as idades, grupos sociais e profissões se uniram, vestindo camisetas personalizadas do evento e exibindo cartazes com frases de incentivo à doação de sangue.

Com o apoio e engajamento de parceiros que contribuíram para a ação, a Fundação Hemopa tem ainda uma série de eventos educacionais e de sensibilização ao longo deste mês, visando conscientizar sobre a necessidade da doação de sangue.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação