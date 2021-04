Caminhão apreendido em Altamira carregava paiol de munições

Motorista ofereceu R$ 15 mil aos militares para ser liberado e foi preso pela carga e por corrupção ativa

Um caminhão baú estacionado na rodovia Transamazônica, no bairro Setor 4, em Altamira, sudoeste do Estado, foi apreendido nesta quarta-feira, 14, com 6,9 mil munições de diferentes calibres, por militares do 16º Batalhão da Polícia Militar.

Durante busca realizada na carroceria, o condutor disse aos policiais que transportava munições do Maranhão para o Pará. Os militares detiveram o suspeito, que ofereceu R$ 15 mil para que a equipe o liberasse.

O homem e o veículo com as munições e diversos cheques de diferentes bancos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil pelos crimes de transporte de munição de arma de fogo e corrupção ativa. A Polícia apura agora quem era o destinatário da carga.



Carga apreendida:

– 690 cartuchos .16

– 775 cartuchos .12

– 900 cartuchos .28

– 960 cartuchos .32

– 360 cartuchos .36

– 825 cartuchos .20

– 290 cartuchos .38spl ogival

– 50 cartuchos .38spl ponta oca

– 2000 cartuchos .22 ogival

– 50 cartuchos .44 ogival

– 200 espoletas para cartuchos plásticos

– 36 estojos CBC 9.1.