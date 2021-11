Caminhão atinge poste, que atinge carro e interdita trânsito em trecho avenida Pedro Álvares Cabral

Nesta quarta-feira (3), um poste caiu e atingiu dois carros de passeio na avenida Pedro Álvares Cabral, esquina com a avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia, em Belém.

De acordo com informações colhidas no local, um caminhão bateu na fiação elétrica causando a queda do poste, que acabou atingindo um veículo de passeio. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que o trânsito na avenida Pedro Alvares Cabral, após a avenida Júlio Cesar no sentido Entroncamento, ficou parcialmente interditada por causa do incidente.

Agentes de trânsito da Semob isolaram o trecho com cones e canalizaram o fluxo do tráfego para as duas pistas da esquerda. O trânsito está fluindo sem grandes problemas, mas parte da pista permanece fechada até a conclusão do serviço da Equatorial Energia e a chegada do guincho.

Em nota, a Equatorial informou que está com equipes no local trabalhando na recomposição do poste. O fornecimento de energia na área não foi afetado, somente a iluminação pública que o poste fornecia.

FONTE g1.globo.com