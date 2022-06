Caminhão bate em caminhonete e quatro morrem na BR-316

Por volta das 4h da madrugada desta quinta-feira, 16, um caminhão que transportava seixo bateu de frente com um carro particular no quilômetro 21 da BR-316, entre Castanhal e Santa Maria do Pará. Os ocupantes dos dois veículos morreram no local.

Segundo informações, o caminhão estaria em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas na estrada. O veículo bateu frontalmente no carro, que era dirigido por uma mulher e tinha mais dois homens como passageiros. Na colisão, a condutora foi arremessada para fora do veículo, morrendo na hora.

Os dois homens morreram após atendimento médico. O caminhoneiro foi encontrado já sem vida. O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 5h, onde já estavam outros motoristas tentando ajudar os acidentados. Uma das suspeitas é que o caminhoneiro tenha dormido ao volante.

O caminhão bateu em uma caminhonete Ford Ranger de cor prata. O veículo menor pertence à família do empresário, ex-vereador e membro do Sindicato rural de castanhal, Norberto Amador, uma das vítimas. Os outros dois mortos são a esposa dele, Rosana Amador, e um filho cuja identidade ainda não foi divulgada, assim como a do motorista do caminhão.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação