Caminhão bate em poste, pega fogo e motorista morre na PA-150, no sudeste do Pará

Um caminhão pegou fogo na rodovia PA-150, entre os municípios de Nova Ipixuna e Jacundá, no sudeste do Pará. Segundo testemunhas, o veículo teria atingido um poste de energia, provocando o acidente. O motorista do caminhão morreu.

Testemunhas afirmam que o condutor da carreta perdeu o controle do veículo após passar em um buraco na rodovia. O caminhão foi em direção a um poste de energia elétrica e arrebentou os fios de alta tensão, o que ocasionou o incêndio.

O corpo do motorista do veículo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), mas até esta quarta-feira (28) estava sem identificação.

Por G1 PA — Belém / Foto: Reprodução/ TV Liberal