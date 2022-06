Na manhã deste domingo (5), o motorista de um caminhão carregado com peças de madeira perdeu o controle do veículo que tombou na PA-124, no município de Capitão Poço, no nordeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi às proximidades da comunidade “Tininga”. Ainda segundo a PM, o motorista ficou ferido, mas sem gravidade.

Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Fonte: Debate com Native News Carajás