Caminhão carregado de bois vivos se envolve em acidente e pega fogo na Transamazônica

Um caminhão bitrem carregado de bois vivos colidiu com outra carreta na rodovia BR-230, a Transamazônica, na região sudeste do Pará. Os dois motoristas morreram.

Imagens registradas após a colisão mostram os animais correndo pela pista, tentando fugir do veículo, que pegou fogo. O trânsito ficou complicado na região.

O acidente foi na tarde de quarta-feira (3), em um trecho entre Cajazeiras e Itupiranga, a aproximadamente 60 quilômetros do centro de Marabá. Ao colidirem, os dois caminhões pegaram fogo e ficaram virados no acostamento.

Equipes do Grupamento de Bombeiros Militar de Marabá se deslocaram ainda na tarde de quarta para controlarem as chamas. Policiais rodoviários federais também foram ao local do acidente.

Uma perícia deve ser realizada para apontar as causas do acidente. Até a manhã desta quinta-feira (4), não havia informações se outras pessoas também estavam nas carretas. Também não foi informado quantos bois estavam no caminhão e o que havia no outro veículo.

A BR-230, conhecida como Transamazônica, é uma importante rodovia federal no Pará, utilizada para escoamento da produção agrícola, mineral, bovinos, entre outros. A movimentação costuma ser intensa.

Em alguns trechos da pista, o tráfego é complicado por conta de atoleiros. Alta velocidade também é um problema recorrente na via, o que provoca acidentes graves.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Reprodução / TV Liberal