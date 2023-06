Caminhão carregado de drogas vira em frente a batalhão da PM

Um caminhão que levava mais de 1 tonelada de maconha tombou em frente a um batalhão da Polícia Militar (PM) na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O caso aconteceu na noite deste domingo (25). Ao todo, foram apreendidas 1.235 barras de maconha, de aproximadamente um quilo cada uma, que estavam escondidas em meio a uma carga de grama.

De acordo com a PM, o veículo vinha sendo acompanhado desde o distrito de Penido, distante cerca de 20 quilômetros do local onde o caminhão tombou, após atitude suspeita. Ao encontrar um cerco em frente ao batalhão, o motorista perdeu o controle do veículo que levava a droga e acabou tombando na pista.

Com o ocorrido, as barras de maconha ficaram espalhadas pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, uma das principais vias da cidade de Juiz de Fora. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital com ferimentos leves. Posteriormente, o homem foi preso por tráfico de drogas.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais