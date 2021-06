Caminhão carregado de madeira tomba na BR-010 no PA e motorista é preso por embriaguez

Um caminhão carregado de madeira tombou nesta quinta na rod. BR-010, no KM 246, trecho localizado no município de Aurora do Pará, nordeste do estado. O motorista foi preso pelo crime de embriaguez ao volante.

De acordo com testemunhas, além do motorista, a esposa e a filha dele estava no veículo. Ninguém ficou ferido.

O acidente teria sido provocado pelo estouro de um dos pneus enquanto o caminhão passava por uma ponte, até que o motorista perdeu o controle da direção por volta das 16h50.

O acidente foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou que um laudo pericial, com prazo de cinco dias para ser concluído, deve apontar as causas do acidente.

Fonte: G1 PA — Belém