Caminhão colhe motocicleta e mata condutor na PA-279, em Xinguara

Um homem identificado pelo prenome de Wanderley, que usava uniforme de uma borracharia da cidade de Tucumã-PA, morreu em acidente que se registrou na tarde de ontem, quarta-feira, 04, na Rodovia PA-279, altura do município de Xinguara, o Sul do Pará. Uma outra pessoa que também estava na moto, que seria filho da vítima fatal, saiu gravemente ferida. Mesmo assim, permaneceu consciente e foi levado a um hospital daquela cidade.

De acordo com as primeiras informações, a moto seguia pela rodovia quando foi atingida pelo caminhão e jogada para fora da pista causando a morte instantânea do motociclista e o ferimento em seu filho que foi atendido pelo SAMU. O caminhão envolvido no acidente não foi identificado, provavelmente tendo seu condutor fugido do local do acidente, abandonando as vítimas à própria sorte.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, que pediu a remoção do corpo para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Marabá, no sudeste do Estado.

Imagens: Ismael Rocha