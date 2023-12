Caminhão explode na pista de pouso do Aeroporto de Marabá. Um trabalhador morreu.

Um caminhão explodiu na pista no Aeroporto de Marabá (PA) na noite de ontem, sábado, 16. Um trabalhador morreu e outros dois ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado imediatamente e chegou rapidamente ao local. O veículo pertence a uma empresa terceirizada que fazia a revitalização da sinalização horizontal da pista. Nenhuma aeronave foi atingida e o acidente não afetou a segurança dos passageiros ou tripulação. A pista foi liberada para pousos e decolagens à 1h30.

Além das Polícias Civil e Científica do Pará, a Polícia Federal esteve no local por sua função aeroportuária. Foi analisado o veículo e autorizada sua retirada da pista do aeródromo. A depender do resultado da perícia, que começou neste domingo, 17, caso haja algum indicativo de fato criminoso, haverá atuação da Policia Federal de forma judiciária, com abertura de inquérito.

Segundo informações procedentes de Marabá, a polícia não descarta nenhuma hipótese. À boca pequena, há pessoas falando em suspeita de atentado, mas nada foi confirmado pelas autoridades que, entretanto, aguardam pelo resultado da perícia.

O corpo do homem que faleceu no incidente foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Marabá.

Imagem: Reprodução