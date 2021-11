Caminhão que havia sido roubado em Sinop, no MT, é recuperado pela PM na BR-163, próximo da Jamanxim, no PA

Um caminhão que havia sido roubado em Sinop (MT) foi recuperado por policiais militares do Posto de Policiamento Destacado de Caracol (109º PPD), na última terça-feira (02). O veículo estava sendo conduzido por um homem na BR-163, próximo da Comunidade Jamanxim.

O caminhão foi localizado após a guarnição ser informada sobre o roubo, que ocorreu no pátio de um posto de combustível daquele município. Na ocasião, os policiais foram informados de que o veículo estava seguindo sentido estado do Pará, especificamente em direção a cidade de Novo Progresso.

De posse das informações, os militares saíram em diligências e, chegando às proximidades do Jamanxim, avistaram um caminhão com as características informadas. Diante disso, foi feita a abordagem, e, em conversa, o motorista confessou ter roubado o referido veículo. À vista disso, ele recebeu voz de prisão.

Posteriormente, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Trairão, para os procedimentos cabíveis.

Vale ressaltar que, em decorrência de problemas mecânicos, não foi possível fazer a apresentação do caminhão.

Fonte: Plantão 24horas News.