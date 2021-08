Caminhão se entala com carreta e fecha pista da Rodovia Mário Covas

Um acidente de pequenas proporções perto da rotatória da Rodovia Mário Covas com Avenida Augusto Montenegro, no bairro da Nova Marambaia, em Belém, provocou um grande congestionamento na primeira via, mas ninguém se feriu.



Uma carreta Scânia placas QLE-1548, conduzida pelo motorista que se identificou como Josenildo, teve uma pane nas mangueiras que ligam o cavalo mecânico com a carreta. Assim, o motorista teve de parar o veículo no acostamento para substituir os cabos danificados. Nesse momento, um outro caminhão, um Merdedez ¾, placas DNL-0692, tentou passar pela lateral, mas, em função da pista estreita, acabou engatando na carreta.



Deu para notar que não houve danos materiais graves, mas o tráfego ficou bastante complicado no trecho, que é de grande fluxo de veículos oriundos da Zona Metropolitana e que tentam acessar aos distritos de Outeiro ou Icoaraci, além da área portuária da capital paraense via Rodovia Mário Covas, Augusto Montenegro e Rodovia do Tapanã.

Segundo disse Josenildo, ele já encerrava a troca dos cabos danificados e se preparava para retirar sua carreta da pista a fim de liberar o tráfego no local e, também, o caminhão menor que ficou “entalado”.

Imagem: Carlos Santos