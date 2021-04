Caminhão tomba e carga de eletrodomésticos é saqueada na BR-010, no Pará

Devido a batida, um grande congestionamento se formou nos dois sentidos da rodovia. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

Um caminhão carregado com eletrodomésticos tombou na tarde do último sábado (17) na BR-010, próximo ao município de Mãe do Rio, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte dos produtos que estavam sendo transportados foram saqueados.

De acordo com a PRF, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, que foi parar na ribanceira. Logo após o acidente, dezenas de pessoas se aglomeraram, arrombaram as portas da carreta e saquearam os produtos.

Agentes da PRF chegaram ao local minutos depois do acidente, mas grande parte dos produtos haviam sido levados.

