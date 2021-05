Caminhões pegam fogo no pátio da Secretaria de Obras de Marabá

Prefeitura de Marabá informou que o princípio de incêndio deve ser investigado pelos órgãos competentes. Ninguém ficou ferido.

Três caminhões que estavam no pátio da Secretaria Municipal de Obras de Marabá, sudeste do Pará, pegaram fogo neste domingo (30). De acordo com a Prefeitura, após um princípio de incêndio no pátio da secretaria, as chamas atingiram três caminhões da empresa terceirizada que estavam estacionados no local.

Ainda segundo a Prefeitura, imediatamente os agentes de vigilância acionaram o Corpo de Bombeiros e o fogo foi contido, impedindo que as chamas atingissem outros veículos. O prédio não foi atingido.

Em nota, a Prefeitura de Marabá informou que o princípio de incêndio deve ser investigado pelos órgãos competentes. A Secretaria Municipal de Obras disse que houve apenas danos materiais e nenhum dos servidores que estava de plantão foi ferido.

Fonte: G1