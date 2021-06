Caminhoneira morre após veículo tombar perto das Cachoeiras do Curuá, em Novo Progresso

Dois acidentes graves com caminhões ocorreram na Cuiabá – Santarém ou BR-163

Uma caminhnoeira, não identificada, morreu em acidente, após a carreta que ela dirigia, com carga de soja, tombar na tarde deste sábado (5), na rodovia Cuiabá – Santarém ou BR-163, próximo à região das Cachoeiras do Curuá, em Novo Progresso. Esse não foi o único acidente ocorrido na rodovia federal no sudoeste do Pará, neste final de semana.

A mesma rodovia federal, ainda no sábado, registrou uma segunda batida grave envolvendo dois caminhões no trecho entre o município de Trairão e o Km 30. Nessa última colisão, os dois condutores escaparam com ferimentos leves.

Sobre o acidente fatal com a motorista não identificada, testemunhas acreditam que ela perdeu o controle do veículo, que após sair da pista, tombou às margens da rodovia. O corpo da motorista ficou preso na cabine da carreta.

Ainda segundo populares, a carreta de placa QCY 0013, pertence à empresa “RODO VIVA”, do município de Sorriso, no estado do Mato Grosso. A carga de soja se esparramou pela via.

No acidente entre os dois caminhões, um dos motoristas teria provocado a batida, mas disse não lembrar como tudo ocorreu. Eliazer Rodrigues teria dito que achava que havia cochilado. “Foi tudo muito rápido, só ouvi a buzina do rapaz, por pouco não colidiu de frente”, disse ele em áudio enviado por meio do aplicativo WhatsApp.

A BR-163 é uma rodovia federal com 3.579 km em sua extensão total; seu trecho principal liga as cidades de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará, existindo ainda um trecho complementar entre as cidades de Oriximiná e Óbidos, ambas também no Pará.

Fonte: oliberal.com