Caminhoneiro é sequestrado, roubado e jogado às margens da Transamazônica

Um motorista de caminhão identificado como José Nicolau de Andrade, natural de Mirante do Paraná (SP), viveu horas de aflição no último final de semana. Na última sexta-feira (11) ele levava uma carga de grãos para o porto de Itaituba quando foi interceptado por três homens em um veículo Fiat/Strada. Eles queriam o caminhão que a vítima dirigia, um Scania R440 nove eixos. O caso foi notícia no portal Folha do Progresso.

Mas o que poderia ter ido uma ação rápida acabou se prolongando por mais de 24 horas. Após o roubo, José foi mantido em cárcere privado até a manhã do sábado (12), quando foi amarrado, colocado na carroceria do Strada e deixado jogado às margens da Rodovia Transamazônica (BR-230), às proximidades da comunidade Tambor, em Rurópolis.

Ele só foi encontrado por volta das 18h, por populares, que de imediato acionaram a Polícia Militar. José foi socorrido e levado para atendimento médico no Hospital Municipal de Rurópolis. Além do caminhão com o qual trabalhava, ele também teve a quantia de R$ 6 mil e um aparelho celular levado pelos criminosos.

Por: O Liberal