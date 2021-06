Caminhoneiro fica ferido em acidente; populares levam a carga de carnes

ORIZÂNIA (MG) – O caminhoneiro Wadson Barroso Dias, 27 anos, foi socorrido em meio às ferragens no acidente km 630 da BR-116, na ponte em Orizânia, próximo ao acesso de Pedra Bonita. O caminhão frigorífico caiu na margem do rio. O Corpo de Bombeiros e o SAMU resgataram o condutor.

O acidente foi no início da tarde desta terça-feira, 01/06. O caminhão havia capotado na margem da rodovia e parou próximo ao leito do rio. O motorista estava encarcerado na cabine, mas consciente. Com os equipamentos apropriados, os Bombeiros de Manhuaçu fizeram o socorro. Ele foi encaminhado pela equipe do SAMU para a Casa de Caridade de Carangola.

O motorista disse que seguia para o Rio de Janeiro com a carga de carnes quando passou pela ponte e perdeu o controle da direção.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para as demais providências e liberação da pista. No entanto, as cenas que mais chamaram a atenção foram de pessoas pegando as peças de carne que ficaram espalhadas pelo barranco e a margem do rio.

Carlos Henrique Cruz – carlos@portalcaparao.com.br – Portal Caparaó