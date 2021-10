Caminhoneiro morre em acidente na rodovia BR-010, no sudeste do Pará

Caminhoneiro morre em acidente, nesta quarta-feira (6), no quilômetro 116 da rodovia BR-010, entre os municípios de Paragominas e Ulianópolis, sudeste do Pará.

De acordo com depoimento de testemunhas à polícia, não passava veículo no sentido contrário da pista, quando o caminhão baú atingiu a traseira de uma carreta. Com a força do impacto, a parte da frente do veículo ficou completamente destruída. Jucivaldo Lima da Silva, de 28 anos, morreu no local.

Trecho da rodovia precisou ser interditado pela Polícia Rodoviária Federal. Um congestionamento de quatro quilômetros se formou nos dois sentidos da BR-010.O tráfego que só foi liberado 5 horas após o acidente.

O corpo de Jucivaldo Lima da Silva foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas. Peritos estiveram no local e fizeram coleta de materiais que podem ajudar a explicar as circunstâncias deste acidente.

